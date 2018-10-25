Кортеж вице-премьера попал в ДТП [ Редактировать ]
В результате столкновения автомобиля экс-главы польского правительства с автомобилем Peugeot, которым управлял 77-летний мужчина, Беата Шидло не пострадала, сообщает PAP.
"По предварительной информации, через переход переходили пешеходы, автомобиль, которым управлял 77-летний мужчина, притормозил, следующие два тоже, но не удалось затормозить так, чтобы не произошло столкновения",- сообщила пресс-секретарь полиции Силезского воеводства Александра Новара.
По ее словам, в результате ДТП повреждены три автомобиля, но никто из участников ДТП не пострадал. Все водители поврежденных транспортных средств были трезвыми.
Впоследствии вице-премьер подтвердила в Twitter, что она не пострадала и предостерегла, чтобы водители были осторожными на скользких от дождя дорогах.
Шидло полтора года назад попала в еще одно ДТП. В феврале 2017 года автомобиль, в котором находился тогдашний премьер польского правительства, столкнулся с автомобилем Fiat Seicento, который в этот момент поворачивал влево. Глава правительства получила травмы и на протяжении почти двух недель находилась в больнице.
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