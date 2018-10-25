Нова ціна на газ призведе до закриття українських підприємств. Про це під час зустрічі з працівниками компанії "Мотор Січ" заявив нардеп Олег Ляшко.

На думку лідера "Радикальної партії", після здорожчання газу - продукція вітчизняного виробництва не зможе конкурувати з дешевшою імпортною.

"Коли підприємство вимушено всі свої гроші платить по 16 тисяч гривень, платить за тисячу кубів газу - де потім взяти гроші на заробітню плату? І яка буде собівартість цієї продукції? Ми таким чином втрачаєм ринки, втрачаємо конкурентноздатність, замість промислового розвитку - перетворюємось на сировинну колонію. А потім ходимо за кредитами! І нам кажуть, що це правильна політика", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".