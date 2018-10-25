Какие женщины по знаку зодиака "стареют" быстрее всех [ Редактировать ]
Некоторые знаки зодиака среди женщин склонны к быстрому превращению в "старушек", которые ходят по дому в старом халате, с бигудями. Аsn.in.ua пишет о трех знаках, которые быстро стареют.
3 место - Козероги
Рациональные и консервативные Козероги не слишком разбираются в вопросах моды. Естественно, мерить всех представительниц этого знака зодиака под одну гребенку мы не будем, но говорить об общих тенденциях можем. "Тетки" среди Козерогов не исключение. Пока они молоды и красивы и особенно, когда эти дамы ищут себе пару, они будут стараться: подбирать красивые платья, делать прическу.
В семейной жизни все изменится не сразу. Просто замужние Козероги могут со временем забросить подальше в шкаф все модные вещи, посчитав их слишком кричащими и броскими. Они заменят их на махровый халат, тапочки и спортивный костюм.
2 место - Девы
Юные Девы прекрасны и милы, они могут часами стоять у зеркала, наводя красоту и выбирая очередной наряд. Им не чуждо чувство прекрасного, и они имеют свой собственный стиль. И оттого вдвойне удивительно, что с годами многие из этих модных девочек-кокеток становятся тетками. Объяснение тут одно.
Девы по своей натуре - перфекционисты. Поэтому они либо с головой уходят в домашнее хозяйство, либо все свое время без остатка отдают любимой работе. Первым следить за собой просто некогда. Еще бы! Стирка, уборка, горячие пирожки. А разве пыль на шкафах сама себя вытрет? А протереть влажной тряпочкой листики всех цветочков?
У второй категории, Дев-карьеристок, та же история. Только у них еще и домашнее хозяйство часто страдает из-за нехватки времени.
1 место - Раки
Раки по своей натуре - домоседы. А еще они воспринимают многое слишком близко к сердцу и имеют массу душевных ран, которые часто могут заедать пирожками и пончиками. Быть может, это и способствует их быстрому превращению в "тетку" - эдакую матерую дамочку, которая вечно стоит у плиты и мало следит за своим внешним видом.
Основная цель женщин-Раков - построить семью и поддерживать очаг. И часто этой цели они отдают все свои силы, и потому на свой внешний вид у них остается мало времени. Выйдя замуж, они часто бросают все на алтарь семейного уюта.
Ранее мы писали о том, как полнолуние повлияет на знаки зодиака.
по теме
Садисты и убийцы: самые опасные знаки зодиака
Некоторые люди и муху не обидят, другие же готовы на массовое убийство
Самые меркантильные знаки зодиака
Некоторые люди готовы отдать все, что угодно, лишь бы помочь нуждающемуся
Какие знаки зодиака самые высокомерные
Высокомерные люди часто при общении понижают вашу самооценку
Самые трусливые знаки зодиака
Страх - одно из самых популярных чувств, которое испытывают люди
Самые страстные знаки зодиака
Астрологи утверждают, что некоторые знаки зодиака более страстные, чем другие