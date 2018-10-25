Третю добу в Україні вирує негода. Сильний вітер і дощ пронеслися західними областями. Без струму там залишаються майже 150 населених пунктів. Чого чекати від погоди далі в нашому сюжеті.

Сильні вітри не вщухають на Прикарпатті вже другий день. Подекуди пориви сягають тридцяти метрів за секунду. Через негоду знеструмлені десятки населених пунктів у трьох районах. Буревій повалив дерева, пошкодив дахи, білборди та балкони.

У горах випав сніг. Найбільше - на гірськолижному курорті Драгобрат понад 20 сантиметрів.

"Йде погіршення погодних умов, які характеризуються снігопадами, посиленим вітром, а також обмеженою видимістю. Тому рекомендуємо для туристів на деякий час відкласти свої туристичні мандрівки на високогір'я до більш сприятливих умов", - говорить Тарас Бринда, начальник четвертої спеціалізованої пошуково-рятувальної групи ДСНС в Івано-Франківській області.

Деякі райони накрив мокрий сніг з хуртовинами. На автошляхах дорожні служби вже встановлюють знаки - попередження про обмежену видимість та ожеледицю. Синоптики пояснюють - усе це наслідки холодного циклону.

"Прийшов з північно-західного регіону активний циклон. У нас були різкі зміни погодних умов. Понизилася температура, при проходженні цього активного циклону були сильні шквали і пориви вітру", - розповідає Володимир Фригович, начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології.

Вирувала негода й на Буковині. Напередодні райцентр Хотин засипало градом, який рясно встелив вулиці. А в селі Василів потужний вітер зірвав дах із будинку культури. Дерев'яну конструкцію знесло за лічені хвилини. Дивом ніхто не постраждав. Зараз чиновники оцінюють суму збитків.

Дісталася негода й Закарпаття. В Ужгороді поривчастий вітер поламав дерева. Одне з них - завалило паркан і пошкодило дах приватного будинку. На проспекті Волі - розкололася верба, вибивши вікна квартири на третьому поверсі. Синоптики обіцяють, що тепло скоро повернеться, але ненадовго. Уже в суботу температура підніметься вище 12 градусів - майже по всій країні. А в західних регіонах - до двадцяти.