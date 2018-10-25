Північ Греції потерпає від лісових пожеж [ Редактировать ]
За що Facebook отримав черговий штраф? Як виглядає картина, складена з тисяч інших полотен? І чому іноді пограбування - це смішно? Про це та інше в нашому огляді.
Велика Британія оштрафувала соціальну мережу Facebook майже на 450 тисяч доларів США через скандал. Як повідомляється, Facebook співпрацював з компанією Cambridge Analytica і надавав конфіденційну інформацію, що призвело до витоку персональних даних користувачів без їхнього дозволу. Також відомо, якби скандал з Cambridge Analytica стався після набуття чинності нових правил ЄС, штраф був би значно вищим.
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Північ Греції потерпає від лісових пожеж. Через сильні пориви вітру острів Сітонія став епіцентром вогняної стихії. Зараз на місці працюють понад 60 пожежників та 4 спеціалізовані літаки, які намагаються локалізувати осередок займання. Без світла й телефонного зв'язку залишилося село Сарті. Більш ніж півтисячі людей змушені евакуюватися через загрозу отруєння чадним газом.
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У Тихому океані вирує потужний тайфун "Юту". Зі швидкістю 290 км на годину, він накрив північ Маріанського архіпелагу. На двох островах зруйновані й пошкоджені будинки, немає електро- й водопостачання. Шалений вітер і десятиметрові хвилі також вдарили по американському острову Гуам. Зараз стихія просувається в бік Філіппін.
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Біля берегів американського штату Флорида протягом тижня можна буде спостерігати дивовижне явище - міграцію скатів. Чоловікові, який живе неподалік від острова Марко, вдалося зафільмувати це видовище. На кадрах можна побачити, як тисячі скатів пливуть близько до поверхні води. Серед них можна зустріти й досить великі екземпляри. У деяких розмах "крил" перевищує два метри.
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Цифрове мистецтво. У США на аукціоні "Крістіс" уперше виставили картину, створену за комп'ютерним алгоритмом. Автори просканували та опрацювали 15 тисяч класичних портретів 14-20-го століть. Їхнє полотно, запевняють, не повторює жодного - лише взяло найтиповіші риси. Стартова ціна лота - 10 тисяч доларів. Тим часом критики вже дискутують, чи можна вважати цю картину витвором мистецтва та як штучний інтелект вплине на майбутнє мистецького світу.
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Сьогодні світ вшановує пам'ять Тайруса Вонга - американського художника китайського походження. Він став відомим завдяки оленяті Бембі, якого артист намалював спеціально для студії "Волт Дісней" у 1942-му році. Окрім цього, Тайрус став засновником вітальних листівок Hallmark, які на сьогодні є важливом атрибутом під час святкування Різдва й Нового Року. У 2001 році художник став лауреатом премії Легенди Діснея, яка присуджується за вагомий внесок в історію компанії. Помер Тайрус Вонг у 2016-му у віці 106 років.
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Курйозна спроба пограбування в Бельгії. Озброєні злочинці вдерлися до крамниці. Але власник запропонував їм прийти пізніше, коли в касі буде більше грошей. Нападники послухалися й повернулися. Але на них уже чекала поліція. Наразі грабіжників затримали. З ними працюють правоохоронці.
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На аукціоні Christie's продають картину створену комп’ютером
Критики вже дискутують, чи можна вважати цю картину витвором мистецтва - як штучний інтелект вплине на майбутнє мистецького світу?
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