26 октября в Украине будет пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр в Facebook.

В стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории Украины ожидается небольшой дождь, ночью в Карпатах и на севере Левобережья - с мокрым снегом.

Ночью температура в некоторых регионах может опуститься до -1 градуса, днем воздух прогреется до +4...+9; на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны ночью +2...+7, днем +9...+14.

Ранее мы писали о том, какие опасности для здоровья скрывает морозная погода.