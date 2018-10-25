Погода на 26 октября: в Украину идут заморозки [ Редактировать ]
26 октября в Украине будет пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр в Facebook.
В стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории Украины ожидается небольшой дождь, ночью в Карпатах и на севере Левобережья - с мокрым снегом.
Ночью температура в некоторых регионах может опуститься до -1 градуса, днем воздух прогреется до +4...+9; на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны ночью +2...+7, днем +9...+14.
Ранее мы писали о том, какие опасности для здоровья скрывает морозная погода.
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