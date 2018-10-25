Диетолог посоветовала наедаться перед сном [ Редактировать ]
Осенью люди все чаще чувствуют упадок сил и жизненной энергии, испытывая сонливость, стресс, упадок сил, приливы плохого настроения. В это время сон играет очень важную роль. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.
Чтобы сон имел максимальную пользу для организма, стоит придерживаться простых правил:
1. Не ложитесь спать голодными, но и не переедайте перед сном. Последний прием пищи рекомендуется делать за 3-4 часа до сна.
2. Стоит не брать никаких электронных устройств хотя бы за полчаса до сна, ведь мерцающий экран негативно влияет на выработку гормона, который помогает заснуть - мелатонина.
3. Если есть возможность для дневного сна - используйте ее. 15-20 минут - этого времени вполне достаточно для восстановления гормонов, ферментов и нервной системы.
4. Прислушайтесь к своему организму - проследите, когда вечером вас начинает клонить в сон и приучите себя ложиться в это время.
5. Спите не менее 7-8 часов в день - это повысит производительность на работе, улучшит самочувствие, поднимет настроение и укрепит здоровье.
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