Лига Европы: результаты всех матчей 25 октября [ Редактировать ]
В четверг, 25 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа нового сезона Лиги Европы.
Группа А
"Цюрих" - "Байер" - 3:2
АЕК - "Лудогорец" - 1:1
Группа В
"Лейпциг" - "Селтик" - 2:0
"Зальцбург" - "Русенборг" - 3:0
Группа С
"Копенгаген" - "Славия" - 0:1
"Зенит" - "Бордо" - 2:1
Группа D
"Андерлехт" - "Фенербахче" - 2:2
"Спартак" (Трнава) - "Динамо (Загреб) - 1:2
Группа Е
"Спортинг" - "Арсенал" - 0:1
Группа F
"Дюделанж" - "Олимпиакос" - 0:2
"Милан" - "Бетис" - 1:2
Группа G
"Глазго Рейнджерс" - "Спартак" (Москва) - 0:0
"Вильярреал" - "Рапид" (Вена) - 5:0
Группа Н
"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Аполлон" - 2:0
"Марсель" - "Лацио" - 1:3
Группа І
"Сарпсборг" - "Мальме" - 1:1
"Бешикташ" - "Генк" - 2:4
Группа J
"Стандард" - "Краснодар" - 2:1
"Севилья" - "Акхисар" - 6:0
Группа К
"Ренн" - "Динамо" (Киев) - 1:2
"Яблонец" - "Астана" - 1:1
Группа L
ПАОК - "Види" - 0:2
"Челси" - БАТЭ - 3:1
Читайте также о результатах матча Лиги наций между Украиной и Чехией.
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