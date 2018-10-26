Курс доллара стремительно растет [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке не изменился, а в продаже вырос.
Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 октября, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США - 2 833,5582 (+12,2485);
– 100 евро – 3 234,79 гривны (+21,6004).
Напомним, что курс биткоина продолжает падать.
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