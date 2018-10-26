За последние два года 48 сотрудников Google лишились своих рабочих мест из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

"В последние годы мы ввели некоторые изменения, в том числе приняли более жесткий подход к ненадлежащему поведению сотрудников, занимающих руководящие должности", - говорится в сообщении гендиректора компании Сундара Пичаи, передает CNBC.

За это время компанию пришлось покинуть 48 сотрудникам, 13 из которых были старшими менеджерами и выше.

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