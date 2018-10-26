В Google уволили десятки сотрудников из-за секс-скандалов [ Редактировать ]
За последние два года 48 сотрудников Google лишились своих рабочих мест из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
"В последние годы мы ввели некоторые изменения, в том числе приняли более жесткий подход к ненадлежащему поведению сотрудников, занимающих руководящие должности", - говорится в сообщении гендиректора компании Сундара Пичаи, передает CNBC.
За это время компанию пришлось покинуть 48 сотрудникам, 13 из которых были старшими менеджерами и выше.
Ранее сообщалось, как Google Maps разоблачил неверную жену.
по теме
Опонентам Трампа у листах надсилають вибухівки
Вам посилка. Американські спецслужби підняли по тривозі. У Нью-Йорку понад сотню солдатів національної гвардії відправили охороняти стратегічні об'єкти, мости та аеропорти. І все через пакети із вибухівкою, які невідомий розсилає опонентам Трампа
У морському порту Чорноморська від спраги та голоду помирають сотні овець
У морському порту Чорноморська вже два тижні стоїть фура з вівцями. Ще на початку жовтня 300 тварин відправили поромом до Туреччини, але там - прийняти вантаж відмовились і повернули до України
Киевлянка продавала девушек в сексуальное рабство
Киеве правоохранители задержали женщину, которая продавала девушек за границу в сексуальное рабство
В Беларуси назвали "небылицей" заявление Климкина
В Минске резко отреагировали на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина
Сыщик-любитель обнаружил пропавший "Боинг"
Сыщик-любитель из Британии заявил, что обнаружил на картах Google обломки самолета Boeing 777