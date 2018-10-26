25 октября боевики на Донбассе 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В том числе 4 раза были применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Обстрелы велись по позициям войск Операции Объединенных сил (ООС) в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра.

По опорным пунктам у Луганского и Авдеевки применили минометы калибра 82 мм. Аж четыре раза попадали под вражеский огонь позиции Объединенных сил в районе Авдеевки.

Во время этих обстрелов был ранен один украинский военный.