В Україні черговий спалах кору. Цього разу на Буковині. В одній зі шкіл занедужали одразу чотири десятки учнів. Попри те, що більшість дітей були вакциновані. Ольга Паламарюк з'совувала усі обставини.

Порожні класи й тиша в коридорах. Школа в селі Рукшин - на карантині. Сорок учнів захворіли на кір. Перший випадок зафіксували ще наприкінці вересня.

"Вона десь була в гостях В Путильському районі, якщо не помиляюся, і, напевно, звідти привезла цю інфекцію. І тоді, вроді, затихло. А зараз почало масово. Перші ознаки - це як ГРВІ - простуда, кашель, горло", - говорить Надія Шишковська, заступник директора Рукшинської ЗОШ.

Учні один за одним відчували слабкість та головний біль. Їх лихоманило. Занедужала і вчителька початкових класів. Більшість інфікованих школярів, при цьому, була вакцинована, розповідає шкільна медсестра.

"Всі не були щеплені. Десь 70% були щеплені, а 30% щеплених не було. Спочатку діти хворіли молодші - хвороба почалася з 1 класу. І чим далі, тим вона зростала", - повідомила Ангеліна Гайсенюк, шкільна медсестра.

До інфекційного відділення районної лікарні госпіталізували десятьох школярів різного віку. Решта - лікується вдома.

"То вони будуть, мінімум, 5-7 днів, дивлячись, чи не буде ускладнень. Ті діточки, які перебувають раніше, я думаю, можливо, завтра підуть деякі на виписку", - говорить Алла Яковенко, заступник головного лікаря Хотинської центральної районної лікарні.

Саму ж школу після масового спалаху недуги - вирішили закрити. Кабінети, коридори та їдальню продезінфікують. Попередньо карантин триватиме до 4 листопада. Тим часом, інфекція поширилася далеко за межі Рукшина. Медики констатують: відомо вже про 17 спалахів хвороби в різних районах області. На карантин закрили школу й у райцентрі Путила.

"Не зупинимо ми кір закриттям шкіл. Оскільки, скільки б не тривали вимушені канікули, заклад розпочне свою роботу - відновить свою роботу - і, у випадку захворювання на кір хоча би лиш однієї дитини чи дорослого з числа персоналу закладу, - у випадку незахищених від кору осіб - чи то після проведеної вакцинації, чи після перенесеного захворювання, продовження і інші випадки будуть", - говорить Наталія Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру.

Медики вкотре нагадують: від хвороби убезпечить лише вакцинація. Тому закликають не нехтувати нею.