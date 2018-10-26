В Киеве изменят маршруты общественного транспорта [ Редактировать ]
27-28 октября в Киеве временно поменяют маршрут движения общественного транспорта в связи с проведением продовольственных ярмарок.
Движение на два дня изменят троллейбусы № 34, № 37 и автобусы №6, № 31, № 61, сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".
Ярмарки будут проходить на улице Марины Цветаевой (от улицы Владимира Маяковского до улицы Николая Закревского), улице Лесковской (от улицы Милославской до улицы Радунской) и улице Иорданской (от улицы Александра Архипенко к улице Степана Бандеры). Изменения будут действовать от начала ярмарки и до ее окончания.
27 октября движение организовано:
Троллейбусов № 34: от улицы Северной - улица Героев Сталинграда - улица Маршала Тимошенко - проспект Героев Сталинграда - улица Степана Бандеры и в обратном направлении.
Схема движения троллейбуса № 34.
Троллейбусов № 37А - по трассе маршрута № 37. Автобусов № 6 от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицы Лисковскую и Радунскую).
Схема автобусного маршрута № 6.
Автобусов № 61 от железнодорожной станции "Троещина" до улицы Радунской (без заезда на улицу Лисковскую).
Схема автобусного маршрута № 61.
28 октября движение автобусов № 31 организовано:
от станции метро "Политехнический институт" до улицы Отто Шмидта по своей трассе, далее - улица Отто Шмидта - улица Нагорная, дальше по привычному маршруту.
Схема автобусного маршрута № 31.
Также стало известно, что проезд в маршрутках в Киеве и Киевской области подорожает.
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