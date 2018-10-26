Мины оставались со времен китайско-вьетнамского конфликта 1979 года. Фото: Xu Wei/China Daily

Саперы армии Китая завершили ликвидацию минных полей на границе с Вьетнамом.

"Солдаты армии Китая торжественно пересекли часть минного поля площадью свыше 60 тысяч квадратным метров в приграничном городе Пинсян (юго-запад автономного района), после чего участок земли был передан местным жителям", - сообщает агентство "Синьхуа".

Операция ознаменовала собой завершение многолетней миссии по разминированию отрезка границы между Гуанси-Чжуанским автономным районом Китая и Вьетнамом.

Разминирование территорий на границе Китая и Вьетнама осуществляется с прошлого века. Согласно официальным данным, на ноябрь 2017 года в Гуанси-Чжуанском автономном районе существовало более 50 мест площадью свыше 2 миллиона квадратных метров, где было небезопасно находиться из-за мин, оставшихся со времен китайско-вьетнамского конфликта 1979 года.

Много мин остается и на территории Донбасса - 23 октября там подорвался автомобиль ремонтников.