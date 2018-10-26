Действия России в Азовском море по задержке судов из портов Бердянска и Мариуполя нанесли Украине ущерб на более чем миллиард гривен.

"Фактически, это мы уже можем считать убытков более миллиарда гривен, прямых. Мы видим, что грузопоток в двух морских портах - Мариуполя и Бердянска - сократился за время российских военных действий на востоке Украины почти вдвое. Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю", - заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Радио Свобода".

Он сказал что имеют место постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море и Керченском проливе, которые приводят к тому, что судовладельцы несут убытки: простой таких кораблей – это около 15-50 тысяч долларов в сутки.

Омелян добавил, что среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов, и "к сожалению, это потери не только Украины, но и в том числе европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих двух портов шла на и рынки Европы".

"И я благодарен США и Евросоюзу, что они отреагировали на эту ситуацию. Мы видим жесткие заявления как Госдепа, так и других официальных источников Вашингтона. Мы видим, что этот вопрос сейчас рассматривается в Европарламенте, является предметом серьезной обеспокоенности Европейского комиссара по вопросам внешней политики", сказал министр.

Омелян признал, что Украина рассчитывает на более жесткие действия партнеров, в том числе и санкционных относительно черноморских портов России.

Он сообщил, что первая волна осложнений началась после того, как стартовало строительство Керченского моста, которое происходило с нарушением всех и двусторонних, и международных договоренностей.

"Тогда был существенно ограничен размер судов, которые могут проходить по Керченскому проливу. Безусловно, это отразилось и на экономической обоснованности перевозок. Вторая волна - это непосредственно сами задержки судов. Это еще одно проявление гибридной войны, которую ведет Россия, по дестабилизации Азовского региона", - подчеркнул Омелян.

25 октября Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море.