Из-за бездействия властей в решении проблемы рейдерства, урожаи уже очень скоро будут охранять частные армии.

Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время рабочей поездки в Киевскую область, где пообщался с аграриями частного сельскохозяйственного предприятия, расположенного в селе Сидоры Белоцерковского района. Здесь произошла уже типичная для нынешнего режима ситуация - рейдерский захват земли и урожая. Причем произошло это с хозяйством, в которое были вовлечены чешские инвестиции.

Как отметил сопредседатель "Оппозиционного блока", все призывы нынешней власти по привлечению иностранных инвесторов заканчиваются, как только инвестор видит, как "защищаются" его интересы.

"Иностранный инвестор вложил деньги в сельское хозяйство в Украине, а на глазах у него, у всех правоохранительных органов, местной власти какие-то неизвестные просто отобрали урожай. Полиция приезжала трижды, но ничего не сделала, чтобы противостоять этому, а уголовное дело вообще было заведено только после решения суда. То есть мы видим, что сегодня все призывы нынешней власти по привлечению иностранных инвесторов заканчиваются здесь, на этом поле, когда инвестор видит, как "защищаются" его интересы", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что практически все рейдерские захваты "крышуются" сегодня местными администрациями, правоохранительными органами, Министерством юстиции. "Пятьсот рейдерских захватов с начала года - и везде "крыша" Минюста. И Антирейдерская комиссия, которую создали для того, чтобы она защищала людей от рейдеров, фактически этими рейдерами и руководит, в том числе и в этом случае. Люди уже вынуждены нанимать частную охрану, не веря, что правоохранительные органы могут навести порядок. Такими темпами уже скоро урожай будут охранять частные армии", - отметил оппозиционный политик.

Юрий Бойко отметил, что будет делать депутатский запрос по обращению руководителей агрофирмы "Сидоры".

"Но, к сожалению, уже точно понятно, что сегодняшний режим ничего делать с этой ситуацией не будет, потому что они все связаны с рейдерством. Однако все, кто сейчас делают этот беспорядок, кто имел отношение к этим преступлениям, должны помнить, что после смены власти они будут наказаны по закону. И это будет абсолютно правильно, ведь нельзя безнаказанно обворовывать людей по всей стране, как они делают это сегодня, создавая, таким образом, беспорядок и отпугивая инвесторов", - подчеркнул сопредседатель "Оппозиционного блока".

Юрий Бойко также отметил, что ситуация, когда аграрии, которые обеспечивают 40% валютной выручки страны и создают 17% ВВП, вынуждены просить защиты и поддержки от рейдерского произвола, является абсурдной.

"Оппозиционный блок" последовательно выступает за всестороннюю поддержку фермеров. Для того, чтобы ситуация в сельском хозяйстве стабилизировалась, необходимо не только остановить эту волну рейдерства, которая захлестнула страну, но и внедрить несколько решений, которые помогут фермерам в ведении хозяйства. Во-первых, необходимо восстановить льготный режим возврата НДС сельхозпроизводителям. А во-вторых, фермерским хозяйствам должна предоставляться адресная поддержка от государства", - резюмировал оппозиционный политик.