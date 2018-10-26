Росія постачає Туреччині вугілля з окупованого Донбасу - МЗС [ Редактировать ]
Україна проводить розслідування через імовірне постачання Росією вугілля з окупованих територій до Туреччини - про це напередодні повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Він зазначив: є інформація, що Росія змішує українську паливно-енергетичну сировину з Донбасу зі своєю, аби ускладнити хімічну перевірку. Клімкін наголосив - Київ має обґрунтовані підозри, що таке саме вугілля Росія направляла і до Польщі.
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