Море ушло от берегов Одессы (фото) [ Редактировать ]
От берегов Одессы отступило море и обнажило местные пляжи. Из воды показалось все что было скрыто толщей воды: волнолом, камни в водорослях и даже медуз.
Такое явление нормально для одесской акватории и не связано с геологическими процессами, объяснил декан геолого-географического факультета ОНУ имени Мечникова доктор геолого-минералогических наук Евгений Черкез, передает местное издание "Думская".
"Это естественный ветровой сгон воды. Подобное явление наблюдалось в прошлом году и у нас, в Одессе, и в Черноморске. У нас пологий песчаный пляж и понижение уровня воды всего на 20 сантиметров выглядит очень эффектно", - прокомментировал ученый.
До этого над Одессой пронеслись сказочные облака.
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