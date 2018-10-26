От берегов Одессы отступило море и обнажило местные пляжи. Из воды показалось все что было скрыто толщей воды: волнолом, камни в водорослях и даже медуз.

Такое явление нормально для одесской акватории и не связано с геологическими процессами, объяснил декан геолого-географического факультета ОНУ имени Мечникова доктор геолого-минералогических наук Евгений Черкез, передает местное издание "Думская".

"Это естественный ветровой сгон воды. Подобное явление наблюдалось в прошлом году и у нас, в Одессе, и в Черноморске. У нас пологий песчаный пляж и понижение уровня воды всего на 20 сантиметров выглядит очень эффектно", - прокомментировал ученый.

До этого над Одессой пронеслись сказочные облака.