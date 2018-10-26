ДТП в Киеве: авто вылетело на обочину и загорелось (фото, видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 25 октября, на проспекте Гагарина в Киеве водитель Honda Accord не справился с управлением из-за плохих погодных условий, вследствие чего машину вынесло на обочину, сообщает "112.ua". Помимо водителя в машине находилось еще три человека.
В результате ДТП машина перевернулась и загорелась.
"Водитель двигался по проспекту Гагарина и хотел повернуть на Корельский переулок, но из-за мокрой и скользкой дороги он не справился с управлением, машину занесло, она перевернулась и загорелась", - сказано в сообщении.
По словам водителя, легковушка загорелась еще после того, как врезалась в первое дерево. После этого автомобиль еще несколько раз перевернуло, он врезался в следующее дерево и продолжал гореть.
"В это время в машине находилось 4 человека, к счастью, они сразу выбрались из легковушки. По состоянию на сейчас одного парня уже госпитализировали, о состоянии его здоровья пока неизвестно. Трое других получили легкие травмы и обошлись шоком", - сказано в сообщении.
Водитель отметил, что скорость автомобиля не превышала 100 км/час, однако очевидцы утверждают, что автомобиль двигался с большей скоростью.
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