В железнодорожных билетах время указывается с учетом перевода стрелок часов. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця".

""Укрзализныця" напоминает пассажирам, что 28 октября в Украине отменяется действие летнего времени. В железнодорожных билетах время отправления и прибытия поездов указывается уже с учетом этого перехода", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" уже откорректировала график движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Путешественникам, которые запланировали поездки на ближайшие выходные, а также тем, кто будет встречать на вокзале гостей, стоит быть внимательными.

Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями соседних стран.

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