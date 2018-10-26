Переход на зимнее время: в "Укрзалицныце" указали важную деталь [ Редактировать ]
В железнодорожных билетах время указывается с учетом перевода стрелок часов. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця".
""Укрзализныця" напоминает пассажирам, что 28 октября в Украине отменяется действие летнего времени. В железнодорожных билетах время отправления и прибытия поездов указывается уже с учетом этого перехода", - говорится в сообщении.
"Укрзализныця" уже откорректировала график движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Путешественникам, которые запланировали поездки на ближайшие выходные, а также тем, кто будет встречать на вокзале гостей, стоит быть внимательными.
Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями соседних стран.
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