Жуткое ДТП под Черкассами: автомобиль упал с моста [ Редактировать ]
В Черкасской области произошло смертельное ДТП в пятницу, 26 октября. Легковой автомобиль Mercedes слетел с моста и опрокинулся. В результате инцидента водитель авто погиб, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области.
Пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами в центральную больницу. Жуткая авария произошла вблизи села Благодатное Золотоношского района.
В ГСЧС отметили, что спасателям пришлось доставать тело погибшего водителя из искореженного салона автомобиля.
На днях в Киеве произошло страшное ДТП из-за собаки.
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