В Черкасской области произошло смертельное ДТП в пятницу, 26 октября. Легковой автомобиль Mercedes слетел с моста и опрокинулся. В результате инцидента водитель авто погиб, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области.

Пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами в центральную больницу. Жуткая авария произошла вблизи села Благодатное Золотоношского района.

В ГСЧС отметили, что спасателям пришлось доставать тело погибшего водителя из искореженного салона автомобиля.

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