Новая функция обнаружения падения гаджета Apple Watch Series 4 спасла мужчину от смерти. Умные часы Apple Watch 4 сыграли ключевую роль в уведомлении служб экстренной помощи, сообщает 9to5mac.com.

Инцидент произошел с жителем Швеции Густаво Родригесом. Отмечается, что 34-летний мужчина готовил обед на плите, как вдруг он рухнул на пол с сильной болью в спине. Родригес почти не мог передвигаться, и был даже не в состоянии погасить огонь на плите.

Датчик обнаружения падения в Apple Watch заметил падение и предложил позвонить в местные службы экстренной помощи. Потерпевший рассказал, что ему удалось доползти по полу в гостиную, но он не мог встать и добраться к телефону. При помощи смарт-часов ему удалось связаться с тещей, которая проживает в соседней квартире, чтобы она пришла и выключила плиту.

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