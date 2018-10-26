Apple Watch спасли мужчину от смерти [ Редактировать ]
Новая функция обнаружения падения гаджета Apple Watch Series 4 спасла мужчину от смерти. Умные часы Apple Watch 4 сыграли ключевую роль в уведомлении служб экстренной помощи, сообщает 9to5mac.com.
Инцидент произошел с жителем Швеции Густаво Родригесом. Отмечается, что 34-летний мужчина готовил обед на плите, как вдруг он рухнул на пол с сильной болью в спине. Родригес почти не мог передвигаться, и был даже не в состоянии погасить огонь на плите.
Датчик обнаружения падения в Apple Watch заметил падение и предложил позвонить в местные службы экстренной помощи. Потерпевший рассказал, что ему удалось доползти по полу в гостиную, но он не мог встать и добраться к телефону. При помощи смарт-часов ему удалось связаться с тещей, которая проживает в соседней квартире, чтобы она пришла и выключила плиту.
Ранее новые характеристики процессора iPhone XS шокировали пользователей.
по теме
"Новая почта" повышает тарифы: какой будет цена посылки
25 октября "Новая почта" изменила тарифы на свои услуги
Няня бросила ребенка у чужой двери и убежала (видео)
Полиция разыскивает женщину, которая бросила двухлетнего ребенка у чужой двери и убежала
Волка с бутылкой на голове спасли от голодной смерти (фото)
Волк попал в настоящую ловушку и не питался, судя по истощенному виду длительное время
В Украине исчезнут шампанское и коньяк
Украинские виноделы пришли к общему мнению касаемо переименований продукции
Ведущую "сожгли" в прямом эфире (видео)
Американский телеканал сжег ведущую в прямом эфире, не на шутку испугав зрителей