Віндзорський замок відкрив виставку до свого тисячоліття [ Редактировать ]
Роздивитися ближче весільну сукню Меган Маркл тепер зможе кожен. Віндзорський замок відкрив виставку, присвячену своєму тисячоліттю.
Серед старовинних експонатів та родинних реліквій - покажуть і сукню герцогині Сассекської, над створенням якої працювала дизайнерка Клер Уейт Келлер, директор будинку моди Givenchy.
Представлять також весільний одяг принца Гаррі. Виставка триватиме до 6-го січня 2019-го року.
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