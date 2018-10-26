У Запорожжі поліція поповнилася сім'єю цуценят [ Редактировать ]
У лавах запорізьких копів позаштатне поповнення. Нещодавно до патрульних прибилася безпритульна собака. Вони прихистили її на території автопарку і ось днями та привела сімох цуценят. Тож окрім патрулювання у поліцейських додалось клопотів - няньчитись із малечею.
"Вот смотрите, хоросее такое. Кто это такой? Кто это такой?"
Уже понад місяць жіночий склад запорізьких патрульних "в особливому стані" - жартують копи. До звичайних службових обов'язків додалось і громадське навантаження - турбота про цуценят. А їх тут аж семеро.
"Вот эта вот девочка, которая сидит у меня на руках. Она будет очень хорошей собакой. Потому что очень ласковая и при всем при том она очень злая".
Потомство привела Рижуля. Безпритульна собака прибилась до місцевого управління патрульної поліції ще торік. Копи сміються, порода рідкісна - дворянсько-патрульна. Проганяти не стали. А як з'явилися цуценята - цілодобово доглядають і за ними.
"Коли у нашої матусі пропало молоко, скоріше за все просто переохолола вона. І ми уже великим своїм колективом патрульної поліції чергували за тим, щоб діти були не голодні. Самостійно купували молоко і з соски вже кормили щенят", - говорить Олена Литвинець, речниця начальника Управління патрульної поліції Запоріжжя.
Знайшлась робота і колегам-чоловікам. Ті облаштували для песиків житло.
"Коли був такий сильний вітер, вони брали, коли вже бачили, там малечу вона вже привела в ту будку, Брали, подушкою просто затуляли сам вихід, щоб не дуло на самих песиків", - говорить Олена Литвинець, речниця начальника Управління патрульної поліції Запоріжжя.
Рятувати тварин запорізьким копам не звикати. Возили до ветеринарів собак, котів і навіть косуль. А ось вигодовують, кажуть - уперше.
"У нас есть патрульные, которые забронировали одну девочку. То есть девочку одну забирают уже", - говорить Катерина Оксова, сержант Управління патрульної поліції Запоріжжя.
Кому роздати іще шістьох наразі не вирішили. Жартують, якщо цуценят ніхто не забере, доведеться створити власну кінологічну службу.
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