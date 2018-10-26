У лавах запорізьких копів позаштатне поповнення. Нещодавно до патрульних прибилася безпритульна собака. Вони прихистили її на території автопарку і ось днями та привела сімох цуценят. Тож окрім патрулювання у поліцейських додалось клопотів - няньчитись із малечею.

"Вот смотрите, хоросее такое. Кто это такой? Кто это такой?"

Уже понад місяць жіночий склад запорізьких патрульних "в особливому стані" - жартують копи. До звичайних службових обов'язків додалось і громадське навантаження - турбота про цуценят. А їх тут аж семеро.

"Вот эта вот девочка, которая сидит у меня на руках. Она будет очень хорошей собакой. Потому что очень ласковая и при всем при том она очень злая".

Потомство привела Рижуля. Безпритульна собака прибилась до місцевого управління патрульної поліції ще торік. Копи сміються, порода рідкісна - дворянсько-патрульна. Проганяти не стали. А як з'явилися цуценята - цілодобово доглядають і за ними.

"Коли у нашої матусі пропало молоко, скоріше за все просто переохолола вона. І ми уже великим своїм колективом патрульної поліції чергували за тим, щоб діти були не голодні. Самостійно купували молоко і з соски вже кормили щенят", - говорить Олена Литвинець, речниця начальника Управління патрульної поліції Запоріжжя.

Знайшлась робота і колегам-чоловікам. Ті облаштували для песиків житло.

"Коли був такий сильний вітер, вони брали, коли вже бачили, там малечу вона вже привела в ту будку, Брали, подушкою просто затуляли сам вихід, щоб не дуло на самих песиків", - говорить Олена Литвинець, речниця начальника Управління патрульної поліції Запоріжжя.

Рятувати тварин запорізьким копам не звикати. Возили до ветеринарів собак, котів і навіть косуль. А ось вигодовують, кажуть - уперше.

"У нас есть патрульные, которые забронировали одну девочку. То есть девочку одну забирают уже", - говорить Катерина Оксова, сержант Управління патрульної поліції Запоріжжя.

Кому роздати іще шістьох наразі не вирішили. Жартують, якщо цуценят ніхто не забере, доведеться створити власну кінологічну службу.