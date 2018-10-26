Марина Порошенко відкрила новий освітній простір на Чернігівщині [ Редактировать ]
Марина Порошенко закликала батьків учнів з особливими потребами активніше брати участь у навчанні своїх дітей Це суттєво підвищить якість інклюзивної освіти в Україні - вважає перша леді.
Марина Порошенко відкрила новий освітній простір на Чернігівщині. Відвідала інклюзивний клас та медіатеку однієї з міських шкіл.
"Сьогодні може, знаєте, була така перша презентація звіту в Чернігівській області, коли ми бачимо, що досягнуто за такий короткий проміжок часу, як запрацювала інклюзивна освіта в області. Ми вже бачимо реалізацію в дії, коли і дитячі садочки надають додаткові і відкривають інклюзивні групи. І безумовно школи, це вже стало нормою. І такі звіти, я думаю, ми вже можемо почути на кінець року і з інших областей", - заявила Марина Порошенко дружина президента України, голова благодійного фонду Петра Порошенка.
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