Киевский апелляционный суд приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы за изнасилование своей падчерицы. Насильник своей вины не признал. Суд по факту данного правонарушения длился на протяжение 5 лет, сообщает "Информатор".

23 октября преступнику был вынесен приговор согласно части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней особы).

Подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием 10-летней падчерицы, неоднократно вступал с ней в половые отношения. Девочка из-за своего возраста не осознавала характер совершаемых в отношении нее действий, поэтому мужчина неоднократно вступал с ней в половые отношения неестественным способом.