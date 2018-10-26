Киев "застыл" в пробках [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 26 октября, в Киеве на дорогах образовались многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.
Пробки наблюдаются на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, на ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Степана Бандеры, на Набережном шоссе, Подоле, ул. Новоконстантиновской, бульваре Тараса Шевченко, на Крещатике, ул. Большая Житомирская, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Надднепрянском шоссе.
Движение осложнено в районе станций метро Олимпийская, Кловская, Театральная, Золотые ворота, Площадь Льва Толстого, Почайна.
Также непростая ситуация на Дарницком шоссе, в районе Дарницкой площади, Харьковском шоссе, Броварском проспекте.
Ранее мы писали о том, что в Киеве столкнулись 5 автомобилей.
по теме
Киев сковали "адские" пробки
Во вторник, 9 октября, на дорогах столицы образовались пробки
На дорогах появятся островки безопасности
Островки безопасности должны уменьшить количество аварий на дорогах
Пробки сковали движение в Киеве (карта)
На дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Движение затруднено на обоих берегах столицы
Пробки "сковали" правый берег Киева (карта)
Во всех районах правого берега Киева образовались пробки
В Киеве изменят маршруты общественного транспорта
27-28 октября в Киеве поменяют маршруты движения троллейбусов и автобусов