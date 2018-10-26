В пятницу вечером, 26 октября, в Киеве на дорогах образовались многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Пробки наблюдаются на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, на ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Степана Бандеры, на Набережном шоссе, Подоле, ул. Новоконстантиновской, бульваре Тараса Шевченко, на Крещатике, ул. Большая Житомирская, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Надднепрянском шоссе.

Движение осложнено в районе станций метро Олимпийская, Кловская, Театральная, Золотые ворота, Площадь Льва Толстого, Почайна.

Также непростая ситуация на Дарницком шоссе, в районе Дарницкой площади, Харьковском шоссе, Броварском проспекте.

Ранее мы писали о том, что в Киеве столкнулись 5 автомобилей.