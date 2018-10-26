Кредит від МВФ: які саме зобов'язання взяла на себе Україна, щоб отримати гроші? [ Редактировать ]
Замало конкретики наразі і в темі співпраці з МВФ. Які саме зобов'язання взяла на себе Україна, щоб отримати гроші? Поки відкрите питання. Чітких офіційних відповідей - немає, є лише припущення журналістів.
Наприклад, "Українські новини" повідомляли, що вже навесні газ для населення може знову подорожчати. А потім і взагалі - вийти на один рівень із ціною палива для промисловості. А ось в "Економічної правди" є інформація, що серед обіцянок кредиторам - деякі антикорупційні зобов'язання та продовження реформи фіскальної служби.
Нагадаю, що на кону нова програма співпраці з МВФ "стенд-бай" майже на 4 мільярди доларів і перший транш очікують уже до кінця цього року. Домовленості з Фондом розблоковують фінансування і від інших кредиторів - Європейського Союзу та Всесвітнього банку.
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