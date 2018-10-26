Міністерство фінансів знову шукає кредиторів [ Редактировать ]
Міністерство фінансів знову шукає кредиторів! Уже кілька днів у топі новин повідомлення про два мільярди доларів, які Україна намагається залучити за рахунок розміщення євробондів. Причому умови неприємні.
Експерти обговорюють відсоток - близько 9-ти. Це дорого і, на жаль, менше бути не може. Я цитую - "Україна має сміттєвий рейтинг, необхідні реформи пробуксовують". Цікаво, що на ситуацію не вплинула навіть заява МВФ про готовність співпрацювати з нами.
Можна порівняти - у серпні Мінфін уже позичав більше семисот мільйонів доларів за такою ж високою ставкою, обіцяючи, що потім - буде дешевше. Але не сталося.
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