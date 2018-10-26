В Житомире произошел пожар в крупнейшем торговом центре города, об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия, передает УНН.

По словам свидетелей дым шел из развлекательного комплекса, впоследствии людей эвакуировали спасатели, в том числе, из ближайшего к месту задымления кинотеатра, где как раз продолжались сеансы.

"Приехали спасатели, сейчас бегают люди в противогазах", - написала в своем Facebook жительница Житомира Юлия Чепюк.

"Спокойно смотрели фильм, понемногу начали чувствовать запах дыма и собирались выйти и сообщить об этом рабочим кинотеатра. Нас в таких действиях "перегнала" девушка из последних сидений, за что спасибо! Спасибо за жизнь! Так как рабочие кинотеатра даже не захотели сообщить об этом второму залу, в котором мы сидели... никакого звука сигнализации, предупреждений, тем больше эвакуации", - написала в своем Facebook другая Житомира Наталья Василюк.

Ранее мы писали о том, что пожарные специально устраивали поджоги из-за недостатка работы.