В Житомире вспыхнул пожар в крупнейшем торговом центре [ Редактировать ]
В Житомире произошел пожар в крупнейшем торговом центре города, об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия, передает УНН.
По словам свидетелей дым шел из развлекательного комплекса, впоследствии людей эвакуировали спасатели, в том числе, из ближайшего к месту задымления кинотеатра, где как раз продолжались сеансы.
"Приехали спасатели, сейчас бегают люди в противогазах", - написала в своем Facebook жительница Житомира Юлия Чепюк.
"Спокойно смотрели фильм, понемногу начали чувствовать запах дыма и собирались выйти и сообщить об этом рабочим кинотеатра. Нас в таких действиях "перегнала" девушка из последних сидений, за что спасибо! Спасибо за жизнь! Так как рабочие кинотеатра даже не захотели сообщить об этом второму залу, в котором мы сидели... никакого звука сигнализации, предупреждений, тем больше эвакуации", - написала в своем Facebook другая Житомира Наталья Василюк.
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