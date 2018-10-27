Знаменитая ирландская певица Шинейд О’Коннор стала мусульманкой и сменила имя. Об этом 51-летняя артистка сообщила на своей странице в Twitter:

"С радостью сообщаю, что я горда тем, что стала мусульманкой. Это логическое завершение пути любого умного теолога. Все священные Писания ведут к исламу, что делает другие – ненужными. У меня теперь другое имя – Шухада", – объявила певица.

"Моя лучшая подруга Элейн подарила мне первый хиджаб и она была в восторге от этого. Не буду публиковать здесь фото, так как оно слишком личное. И я страшная и старая карга. Но я очень и очень счастливая старая карга", - пишет Шинейд.

Позже певица все таки разместила несколько фото в хиджабе.

Отметим, что Шинейд не впервые меняет имя. В 2017 году она попросила называть ее Магдой. Кроме этого, певица признавалась, что вела борьбу с биполярным расстройством личности.

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