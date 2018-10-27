В Днепре автомобиль Tayota насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на Маршала Малиновского, сообщает "Информатор".

Точно неизвестно, переходил ли мужчина дорогу по пешеходному переходу, но инцидент произошел возле "зебры". Сразу после аварии машину объявили в ориентировку. Через 4 километра от места ДТП, Toyota со следами задержали на Маршала Малиновского.

Фото: "Информатор"

Как говорят патрульные со слов водителя, женщина не поняла, что сбила человека, поэтому и уехала.

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