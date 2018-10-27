Работа десятка крупных украинских вузов парализована из-за акций протеста, организованных по похожим технологиям. Об этом пишет издание "Деловая столица" в материале "Дестабилизация университетских сообществ. Кто стоит за пикетами в КПИ и НАУ".

Так, "Деловая столица" отмечает, что якобы студенческие протесты в течение последних двух недель прошли в Киевском политехническом университете и Национальном авиационном университете. Издание утверждает, что переписка в группах "КПИ live" и "КПИ discuss" в мессенджере Telegram свидетельствует об "управляемости" акций. "Более того, всю коммуникацию на самой акции вели посторонние люди, а не студенты", - говорится в материале.

"Деловая столица" полагает, что "события в университетах напрямую связаны с вопросами национальной безопасности", так как НАУ готовит сотрудников авиационной отрасли, а КПИ "активно участвует в военных разработках". Парализованная работа вузов, пишет автор статьи, "дает основания недругам Украины усиливать конфликтность в обществе и распространять в мире пропагандистскую информацию о якобы беспорядке и хаосе в стране".

Ранее мы сообщали о том, что украинские ВУЗы попали в список самых лучших в мире.