В Днепре неизвестные ограбили реабилитационный центр и приют для животных попавших в беду "Друг", говорится в сообщении сообщества на странице в Facebook.

"Дом для кошек ограбили. Вынесли обогреватели, весь инструмент. Украли систему видеонаблюдения, мой рабочий ноутбук, даже машинку для подстригания животных украли. А когда ломали и лезли через окно, скинули с подоконника и разбили 2 кварцевые лампы, которые у нас были единственными на весь дом. В общей сложности сумма убытка - 40 000 гривен", - заявили в приюте.

Животных, к счастью, грабители не тронули - все живы и на месте. Волонтеры вызывали полицию и написали заявление. Полицейские сняли отпечатки и собрали показания, детали происшествия выясняют.

Обижают животных не только незнакомые люди, но и сами хозяева. Так, жительница Бершади шокировала общественность своим зверским поступком. Женщина привязала свою собаку к автомобилю и тянула ее по дороге.