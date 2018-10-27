Во Львове пьяная женщина везла детей в багажнике [ Редактировать ]
Во Львове на улице Липинского патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz, в багажном отделении которого были трое детей. За рулем автомобиля находилась 37-летняя женщина, в салоне машины сидело 5 взрослых, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Львовской области.
По словам водителя, дети просто не влезли в салон автомобиля, поэтому их пришлось везти в багажнике.
Женщине вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения и составили протокол за управление в нетрезвом состоянии. Удостоверение водителя изъяли до решения суда.
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