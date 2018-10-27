Бывший муж Ани Лорак Юрий Фалеса очень переживает за нее после связи супруга певицы Мурата Налчаджиоглу с киевской тусовщицей Яной Беляевой, и открытых заявлений об изменах Мурата.

Поклонники и друзья звезды всячески стараются ее поддержать, а Фалеса открыто заступился за нее:

"Ей изменять нельзя, потому что она - Ани Лорак! И я это говорю не из-за громкого имени, а потому, что найти круче девушку нельзя. Изменил в открытую - вот и получи скандал!", - сказал Фалеса в интервью изданию "Собеседник".

При этом Фалеса считает логичным для Каролины подать на развод после такого:

"Все это очень неприятно. Но если она уже так решила, значит, решила. Жить дальше с человеком, который изменяет, невозможно", - сказал он.

У самого Фалесы, похоже, двоякое отношение к Каролине: то он заявляет, что согласен принять ее назад, то кардинально меняет точку зрения:

"Такого не будет, потому что я женат", - сказал он в одном из последних интервью.

Юрий Фалеса. Фото: Юрий Бондаренко/Facebook RCM Production

Семейная жизнь Ани Лорак с продюсером Юрием Фалесой длилась 13 лет. Расставание произошло по инициативе Ани. В 2009 году популярная певица вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу, с которым познакомилась в Турции, а через два года у пары родилась дочка София.

Недавно подруга Мурата киевлянка Каролина Коляда согласилась раскрыть все что ей известно об отношениях Каролины и Мурата и о возможном разводе.