"Ани Лорак изменять нельзя": бывший муж заступился за певицу [ Редактировать ]
Бывший муж Ани Лорак Юрий Фалеса очень переживает за нее после связи супруга певицы Мурата Налчаджиоглу с киевской тусовщицей Яной Беляевой, и открытых заявлений об изменах Мурата.
Поклонники и друзья звезды всячески стараются ее поддержать, а Фалеса открыто заступился за нее:
"Ей изменять нельзя, потому что она - Ани Лорак! И я это говорю не из-за громкого имени, а потому, что найти круче девушку нельзя. Изменил в открытую - вот и получи скандал!", - сказал Фалеса в интервью изданию "Собеседник".
При этом Фалеса считает логичным для Каролины подать на развод после такого:
"Все это очень неприятно. Но если она уже так решила, значит, решила. Жить дальше с человеком, который изменяет, невозможно", - сказал он.
У самого Фалесы, похоже, двоякое отношение к Каролине: то он заявляет, что согласен принять ее назад, то кардинально меняет точку зрения:
"Такого не будет, потому что я женат", - сказал он в одном из последних интервью.
Юрий Фалеса. Фото: Юрий Бондаренко/Facebook RCM Production
Семейная жизнь Ани Лорак с продюсером Юрием Фалесой длилась 13 лет. Расставание произошло по инициативе Ани. В 2009 году популярная певица вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу, с которым познакомилась в Турции, а через два года у пары родилась дочка София.
Недавно подруга Мурата киевлянка Каролина Коляда согласилась раскрыть все что ей известно об отношениях Каролины и Мурата и о возможном разводе.
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