Топ-5 самых демократичных городов Украины [ Редактировать ]
По результатам исследования Украинского независимого центра политических исследований в пятерку украинских городов с самым высоким уровнем прозрачности, демократичности и вовлеченности общества в принятие управленческих решений вошли Черновцы (90%), Киев (76%), Хмельницкий (75%), Львов (70%) и Краматорск (66%). Исследование проводилось с мая по август 2018 года в рамках проекта USAID "Граждане в действии", передает "Униан".
Эксперты проанализировали 300 решений местных советов, а также процедуры, регулирующие доступ жителей 24 областных центров к управлению своими городами. По сравнению с результатами аналогичного прошлогоднего исследования Львов поднялся в рейтинге сразу на 14 позиций.
Самые низкие показатели по итогам исследования оказались в Харькова - 38% и Житомира - 29%. Общее среднее качество местной демократии в 2018 году в областных центрах соответствует показателю 55 %.
Эксперты отметили, что за последние два года значительное количество городских советов расширили возможности для жителей управлять своими городами. Улучшение ситуации достигнуто за счет запуска в городах новых инструментов местной демократии - бюджетов участия и электронных петиций.
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