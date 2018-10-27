Однак вже скоро дешеві соціальні ліки можуть стрибнути в ціні

Українці можуть залишитися без дешевого "Корвалолу". Фармацевти та експерти застерігають про можливе подорожчання соціальних ліків. Усе через судовий позов одного з виробників. Більше у нашому матеріалі.

Мешканка Дніпра Тетяна має проблеми із тиском. Щодня вимірює по кілька разів. На дорогі ліки пенсії не вистачає. Тож часто доводиться купувати найдешевші засоби.

""Корвалол" всегда был для меня первой помощью, когда переневничаешь когда устанешь, когда начинает давить сердечко или тахикардия. Сейчас все эти лекарства, даже травянные настойки на спирту, они все подорожали», - говорить Тетяна, мешканка Дніпра.

Однак вже скоро дешеві соціальні ліки можуть стрибнути в ціні. Усе через судовий позов одного з виробників, який хоче заборонити іншим підприємствам виготовляти корвалол.

"Компания "Фармак" говорит об эксклюзивности прав на этот препарат и несмотря на то, что в 11-м году они получили судебное решение, которое не удовлетворило их эксклюзивность. Они сейчас через Минэкономики и другие инстанции пытаются поставить вопрос об их эксклюзивности», - розповідає Антон Кучухідзе, політолог, експерт-міжнародник.

Отримати ексклюзивне право на ліки, які виробляли ще у радянські часи, завод намагається вже більше 10-ти років. Від тоді суди різних інстанцій вже неодноразово у позові відмовляли. Адже вигадали засіб взагалі у Німеччині. А радянський аналог виробляли за державні, а не приватні кошти. Новий поштовх судовій тяганині дали цього разу у Мінекономрозвитку, визнавши "Корвалол" - "добре відомим засобом". Рішення чиновникі вже скасував Апеляційний суд. Однак фармацевти судяться і досі.

"Посколько Аппеляционным судом уже было признано недействительным решение мэтр о признании знака "Корвалол" "Корвалолом" хорош известным, то в иске "Фармаку" было совершенно обоснованно отказано. Оно признано судом таким, которое нарушает закон", - говорить Олександр Мамуня, адвокат, експерт з патентного права.

Що саме спонукало чиновників лобіювати інтереси приватного бізнесу - ми намагалися довідатися у самому Міністерстві економрозвитку, направивши запит. Там лише відписали: мовляв, діяли суворо у межах закону, про здорожчання ліків - нічого не знають. Тим часом експерти б'ють на сполох, адже подібні міністерські ініціативи можуть загрожувати не лише подорожчанням "Корвалолу", а й інших ще рядянських ліків - наприклад "Валідолу", "Стрептоциду", "Нафтізіну". І ціни можуть злетіти у кілька разів.

"Присваивание советских брендов может быть опасной практикой, которая может повлиять на повышение цены на доступные препараты с понятным эффектом, которыми люди привыкли пользоваться десятилетиями особенно пожилые люди", - говорить Олександр Мамуня, адвокат, експерт з петентного права.

Крапку у цьому скандалі тепер має поставити Верховний суд України, який вже взяв на розгляд справу. А от хто з чиновників лобіює інтереси приватного бізнесу за рахунок простих українців - питання для правоохоронців. І ми обов'язково проведемо власне розслідування.