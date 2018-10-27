Перевзути колеса. Українці традиційно "тягнуть до останнього", та замінюють літню гуму на зимову тільки з появою першого снігу. Хоча в Європі, наприклад, за таке недбальство штрафують. Детальніше Любов Кукла.

"Да, было такое, что я приезжал на шиномонтажку в 7 часов вечера, и уезжал в пол третьего ночи".

Олександр Золотарьов - досвідчений водій та автоексперт. І особисто навчений гірким досвідом зізнається - свого залізного коня досі не перевзув.

"На данный момент на машине находится летняя резина. Эта резина уже достаточно изношенна, протектора практически нет, эта резина после замены пойдет в утиль", - говорить Олександр Золотарьов, автоексперт.

Чоловік жартує, мовляв - він приклад, як не треба робити, адже за подібне недбальство можна поплатитися.

"Дорога сама оштрафує, хто не встиг це зробити", - говорить Михайло Зимка, власник шинного центру.

Як це - несвоєчасно перевзути свою автівку, знає Тарас Малиняк. Розповідає, погода застала зненацька!

"Приїхали, дощ падає, тепло, зранку встаєм - сніг по коліна, а мене літня резина. Короче, ми їхали 100 кілометрів 4 годин. Майже добу ми їхали", - розповідає Тарас Малиняк, водій.

Тож цьогоріч чоловік ризикувати не став.

"Я зараз вже катаюсь на зимовій резині тому, що я дуже часто їжджу вночі. Переважно вночі температура повітря набагато холодніша і мені було ризиковано їздити на літній резині", - говорить Тарас Малиняк, водій.

Ризиковано, адже вірогідність потрапити в ДТП зростає в декілька разів

"ДТП, занести может, лопнуть - нет, но занести может. Когда хорошая резина, тогда она и держит хорошо - асфальт, снег".

Не ДТП єдиними. Українці традиційно звикли все відкладати до останнього, до першого снігу. Коли черги в шинних центрах цілодобові.

"Создается очень большая очередь, многие шиномонтажи в этот сезон, в это время работают круглосуточно. И люди записываются даже ночью, ждут своей очереди", - розповідає Віталій Верещак, власник СТО.

"Черги будуть вночі, коли випаде перший сніг, коли стане холодно. Все рівно з'явиться безліч людей, яким потрібно буде поміняти шини прямо в один день", - говорить Михайло Зимка, власник шинного центру.

Час перевзутися? Середньодобова температура в країні уже нижча семи градусів. дивно лише, що українців це не надто бентежить. Змінювати літню гуму на зимову наші водії не поспішають, а от я, власне, ризикувати не стала.

В Європі, до речі, за подібне недбальство добряче штрафують. Наприклад, Німеччина. У їхніх законах жодних дат. Лише припис - щойно випаде першій сніг, гума має бути зимовою.

"Я поки їзджу на літній гумі, але протягом тижня-двох поміняю. Як правило, всі водії міняють гуму в жовтні-листопаді. Адже як тільки на дорозі з'являється сніг - ти вже не маєш права їздити на літній гумі. Це безвідповідально і порушує закон", - говорить Тімо, водій.

"Я щороку міняю гуму на початку листопада і до квітня їзджу на зимовій гумі. Так зроблю і цього року", - говорить Ліна, водій.

З першим снігом патрулює поліція. Штрафують тих, хто не перевзувався. За літню гуму - 60 євро, ускладнив рух - 80, спричинив аварію - всі 120. У нас за це не карають.

"У нас не штрафуют за это. У нас можно ездить на чем угодно, к сожалению. И всем все равно", - говорить Олексій Муртчян, автоексперт.

"У некоторых страховых компаниях действует закон с 15 октября поменять резину в обязательном порядке. В случае, если автомобиль попадает в ДТП на летней резине, на резине не сезонной, страховая компания имеет право не выплатить, даже если клиент прав в ДТП", - говорить Віталій Верещак, власник СТО.

Тож покарати українських водіїв може лише дорога. І часто плата за недбальство занадто висока - людське життя.