У Києві відбувся п'ятий фестиваль народів світу Його учасники представили культуру більш, ніж тридцяти країн світу. Відвідувачі побачили національні костюми та культурні традиції Лівану, Литви, Туреччини, Арабських Еміратів, Японії та інших країн.

Близько двадцяти тематичних локацій зайняли виставкову залу. Гості мали змогу не тільки поспілкуватися із представниками інших народів, а й скуштувати іноземні страви. До фестивалю долучились представники посольств іноземних держав та діаспора.

"Україна - це дружня для Лівану держава. Ми дуже близькі та маємо міцні зв'язки, які сформувалися багато років тому. Ми намагаємося зміцнити наше співробітництво в багатьох галузях: в культурі, освіті, туризмі, економіці", - заявив Алі Дахер, посол Лівану в Україні.