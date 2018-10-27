Задымление Boeing в аэропорту Одессы: известны подробности [ Редактировать ]
Источник: Думская
Пилоты самолета Boeing-737, летевший из Одессы в Дубай, вынуждены были прервать полет и посадить людей, поскольку сработала сигнализация о пожаре в шасси.
Как выяснилось, тревога была ложной. Однако на этом для пассажиров неприятности не закончились. По информации местного издания "Думская", авиасудно принадлежит авиакомпании Flydubai.
После того, как сработала сигнализация о пожаре правой стойки шасси борт A6-FEU прервал взлет и совершил экстренное торможение. Экипаж принял решение заглушить двигатели на полосе и там же эвакуировать пассажиров.
"В итоге выяснилось, что никакого пожара ни на борту, ни в нише шасси не было. Сигнал тревоги оказался ложным. Однако самолет все же отбуксировали на стоянку аэропорта, где провели его осмотр. В течение 50 минут, пока пассажирский Boeing занимал полосу, над Одессой кружил транспортный Ан-12БП, но впоследствии он совершил успешную посадку в Одессе. Эвакуированные пассажиры продолжали испытывать трудности", - говорится в материале.
По словам одного из пассажиров, неприятности начались еще до вылета.
Как в комментарии изданию рассказал один из пассажиров печально известного рейса, неприятности начались еще до вылета.
"Отправились с опозданием. Во время движения по полосе самолет резко затормозил, так что сумки попадали. Нас сняли, самолет залили пеной. Сообщили, что полетим мы в Дубай тогда, когда это будет удобно авиакомпании, а когда именно - неизвестно! Обещали подогнать автобус в гостиницу для иногородних, его до сих пор нет. Я лечу с детьми, сейчас должен им объяснить, что они не будут есть и спать, неизвестно сколько. Отношение - наплевательское", - возмущенно прокомментировал ситуацию мужчина.
Напомним, 16 октября в Хмельницком районе Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты.
по теме
В Одессе экстренно эвакуировали пассажиров самолета (фото)
В международном аэропорту Одессы из самолета, отправляющегося в Дубаи, из-за задымления эвакуированы все пассажиры
В аэропорту автоцистерна "влетела" в самолет с пассажирами
На борту самолета находились 172 пассажира и шесть членов экипажа
У Румунії через загрозу вибуху посадили літак
В аеропорту Бухареста через загрозу вибуху терміново сів літак, що прямував з Кутаїсі до Варшави
В Одессе избили и ограбили знаменитого учителя
На известного на всю Украину преподавателя напали неизвестные поздно вечером
Warner Center у Нью-Йорку евакуювали через загрозу вибуху
Поліція вдруге за тиждень евакуювала Warner Center у Нью-Йорку, де розташований телеканал CNN
У Затоці місцеві жителі протестують проти забудови курорту
На Одещині не вщухають пристрасті навколо курортного селища Затока. Щотижня місцеві жителі протестують, перекривають траси, намагаючись привернути увагу до своїх проблем. Сьогодні вони пікетували обласну державну адміністрацію