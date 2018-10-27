Пилоты самолета Boeing-737, летевший из Одессы в Дубай, вынуждены были прервать полет и посадить людей, поскольку сработала сигнализация о пожаре в шасси.

Как выяснилось, тревога была ложной. Однако на этом для пассажиров неприятности не закончились. По информации местного издания "Думская", авиасудно принадлежит авиакомпании Flydubai.

После того, как сработала сигнализация о пожаре правой стойки шасси борт A6-FEU прервал взлет и совершил экстренное торможение. Экипаж принял решение заглушить двигатели на полосе и там же эвакуировать пассажиров.

"В итоге выяснилось, что никакого пожара ни на борту, ни в нише шасси не было. Сигнал тревоги оказался ложным. Однако самолет все же отбуксировали на стоянку аэропорта, где провели его осмотр. В течение 50 минут, пока пассажирский Boeing занимал полосу, над Одессой кружил транспортный Ан-12БП, но впоследствии он совершил успешную посадку в Одессе. Эвакуированные пассажиры продолжали испытывать трудности", - говорится в материале.

По словам одного из пассажиров, неприятности начались еще до вылета.

Как в комментарии изданию рассказал один из пассажиров печально известного рейса, неприятности начались еще до вылета.

"Отправились с опозданием. Во время движения по полосе самолет резко затормозил, так что сумки попадали. Нас сняли, самолет залили пеной. Сообщили, что полетим мы в Дубай тогда, когда это будет удобно авиакомпании, а когда именно - неизвестно! Обещали подогнать автобус в гостиницу для иногородних, его до сих пор нет. Я лечу с детьми, сейчас должен им объяснить, что они не будут есть и спать, неизвестно сколько. Отношение - наплевательское", - возмущенно прокомментировал ситуацию мужчина.

Напомним, 16 октября в Хмельницком районе Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты.