Во время футбольного матча пострадали десятки людей [ Редактировать ]
В результате беспорядков на футбольном матче в Германии пострадали 45 человек. Инцидент произошел во время игры между "Боруссией" и "Гертой", которая завершилась вничью 2:2, сообщает "Корреспондент".
Отмечается, что беспорядки возникли как на трибунах, так и в туалетах. Болельщики "Герты" по ходу матча конфликтовали с полицией, фанаты были вооружены древками от флагов. На гостевых секторах также была использована пиротехника.
В перерыве болельщики атаковали полицейских в туалетах, где были сломаны несколько дверей. В итоге 5 сотрудников полиции получили травмы. Пока неизвестно, сколько злоумышленников было задержано.
На днях игроки украинской футбольной команды попали в ДТП.
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