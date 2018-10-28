В результате беспорядков на футбольном матче в Германии пострадали 45 человек. Инцидент произошел во время игры между "Боруссией" и "Гертой", которая завершилась вничью 2:2, сообщает "Корреспондент".

Отмечается, что беспорядки возникли как на трибунах, так и в туалетах. Болельщики "Герты" по ходу матча конфликтовали с полицией, фанаты были вооружены древками от флагов. На гостевых секторах также была использована пиротехника.

В перерыве болельщики атаковали полицейских в туалетах, где были сломаны несколько дверей. В итоге 5 сотрудников полиции получили травмы. Пока неизвестно, сколько злоумышленников было задержано.

На днях игроки украинской футбольной команды попали в ДТП.