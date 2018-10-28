Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла игровой турнир WTA в Сингапуре. Наша спортсменка обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Кроме того, победа принесла Свитолиной 7 млн долларов. Украинка впервые участвовала в матче соревнований с участием восьми сильнейших теннисисток планеты. В прошлом году Свитолина потерпела неудачу и не смогла выйти из группы.

Ранее в полуфинале украинская теннисистка в трех сетах обыграла Кики Бертенс из Нидерландов.