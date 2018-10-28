Исторический момент: Элина Свитолина выиграла итоговый турнир WTA [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла игровой турнир WTA в Сингапуре. Наша спортсменка обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2.
Кроме того, победа принесла Свитолиной 7 млн долларов. Украинка впервые участвовала в матче соревнований с участием восьми сильнейших теннисисток планеты. В прошлом году Свитолина потерпела неудачу и не смогла выйти из группы.
.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!— WTA (@WTA) 28 октября 2018 г.
Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O
Ранее в полуфинале украинская теннисистка в трех сетах обыграла Кики Бертенс из Нидерландов.
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