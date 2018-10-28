В Украине официальный старт продаж iPhone Xr начнется 2 ноября - через неделю после старта продаж в США и других странах первой волны. На днях стали известны цены на смартфон в нашей стране, сообщает ITC.ua.

Всего будет три версии с разными объемами памяти. Так, смартфон на 64 ГБ можно будет купить за 30 999 грн, на 128 ГБ - 33 999 грн и 256 ГБ можно будет приобрести за 36 999 гривен.

В случае покупки смартфона через Trade-In можно получить скидку в 10% - тогда цена стартует от 27 899 грн.

На днях в Apple объяснили значение названий новых Iphone.