Вугільна промисловість України потребує термінової модернізації - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Вугільна промисловість України потребує термінової модернізації. Про це на засіданні з міністерством енергетики та профільним комітетом парламенту заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Голова уряду наголосив, що державні копальні конче потребують реформування. Яке, зокрема, передбачає створення "національної вугільної компанії", що має об'єднати всі шахти. Окрім того, родовища потрібно модернізувати. Для цього Кабмін виділив більше двох мільярдів гривень.
"Я сьогодні сказав усім керівникам вугільної галузі - я незадоволений, вкрай незадоволений їхньою роботою. Тому що те, що ми бачимо сьогодні, реальний стан справ, не є оптимістичним. Але, нам потрібно вжити всі зходи, і я готовий, як прем'єр-міністр, повністю підтримати для того, щоб ситуацію у вугільній галузі стабілізувати. Хотів би ще раз наголосити на тому, держава не боргує зарплату шахтарям, і не сплачує зарплату шахтарям. Ми компенсуємо втрати вугільної галузі", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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