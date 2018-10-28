Євросоюз не може дійти згоди, як реагувати на вбивство саудівського журналіста у посольстві в Туреччині. Європарламент закликав накласти ембарго на продаж зброї Саудівській Аравії. Такий же намір висловила і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Проте французький президент Еммануель Макрон - проти. Чому - дізнавалась Олена Абрамович.

Вбивство журналіста з катуванням та, можливо, навіть розчленуванням на території посольства. Аби дати оцінку таким подіям депутатам Європарламенту бракувало слів. За ембарго з продажу зброї Саудівській Аравії вони проголосували майже абсолютною більшістю. Утім, резолюція має лише рекомендаційний характер. І в той час як Німеччина підтвердила свій намір зупинити продажі зброї саудівцям - принаймні доки не завершиться слідство, Франція - категорично проти.

"Мені подобаються ті, хто навіть не знаючи правди, кажуть - "ми припиняємо продаж зброї". Вони вже її продають, де-хто навіть більше за Францію, через свої спільні підприємства. Який зв'язок між продажами зброї та смертю пана Хашогджі? Я розумію зв'язок з подіями в Ємені, але з Хашогджі це ніяк не пов'язано. Якщо вже так хочеться санкцій, то вони мають стосуватися усіх секторів", - заявив Еммануель Макрон, президент Франції.

Саме Францію, Німеччину, Іспанію, Бельгію та Велику Британію Європарламент закликав вжити заходів. Ці країни мають найбільші збройні угоди з Саудівською Аравією. Утім поки "за" лише Берлін. Не готові відмовитися від масштабних прибутків від продажі зброї саудитам і США. Вашингтон обмежується лише засудливими заявами.

"Сполучені Штати вважають неприйнятними такі жорстокі дії та насильницьке намагання змусити мовчати журналіста Хашогджі. Неспроможність будь-якої нації дотримуватися міжнародних норм та верховенства права підриває регіональну стабільність у той час, коли вона потрібна найбільше", - говорить Джеймс Меттіс, голова Міноборони США.

Саудівська влада вже визнала, що журналіста таки вбили. Проте наполягає, сталося це без відома принца країни, через перевищення повноважень певними особами. У країні триває розслідування, запевняють там.

"На жаль, у засобах масової інформації счинилася істерія щодо вини Саудівської Аравії ще до завершення розслідування. І що ми хочемо сказати людям, це - зачекайте, поки все завершиться, а тоді подумайте над результами слідства, і після того зробіть висновки, чи було розслідування серйозним, чи ні", - говорить Адель Аль-Джубайр, міністр закордонних справ Саудівської Аравії.

Міністр запевнив: у справі затримали та допитують 18 осіб. серед них ті 15, які прилітали до Туреччини із завданням втихомирити Джамаля Хашогджі, саудівського журналіста, який дописував для американського видання Washington Post. Убили його, нагадаю, 2 жовтня. Тіло досі не знайшли.