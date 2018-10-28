Підвищуючи ціну на газ, влада робить неконкурентноспроможною продукцію вітчизняних підприємств. Про це заявив лідер радикалів Олег Ляшко під час зустрічі із робітниками швейної фабрики "Славна".

За словами політика, збільшення вартості газу вдарить перш за все по промисловим підприємствам, таким як фабрика у Смілі на Черкащині. І вони змушені будуть скорочувати виробництво, що негативно позначиться на економіці країни.

"Через підвищення цін на газ, я в директора спитав, він мені повідомив, здорожчання продукції на 15-20%. От чому ми добиваємося зниження ціни на газ тому, що висока ціна на газ означає здорожчання вашої продукції. Ви її менше виготовите і менше отримаєте зарплату тому, що менше продасте продукції. Наша вимога до влади - це зниження ціни на газ для того, щоб ви були конкурентноздатні", - заявив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".