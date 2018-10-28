Місцеві вибори, за якими уважно стежать в офіційному Берліні. У німецькому Гессені сьогодні обирають земельний парламент. На які результати можуть розраховувати керівні партії і чому це голосування називають випробуванням для Ангели Меркель? Розкаже Тетьяна Логунова.

Формально жителі Гессена обирають сьогодні земельний парламент. Фактично - вони вирішують політичну долю правлячої коаліції і канцлера Ангели Меркель.

"Я не знаю, як у Берліні сприймуть результати виборів, якщо правлячі партії наберуть менше голосів, ніж завжди. Не знаю, що вони робитимуть", - говорить Крістіна Кун, виборець.

Головна інтрига, якими будуть результати двох партій, які наразі формують правлячу коаліцію. На виборах в Баварії - консерватори і соціал-демократи cуттєво втратили свої позиції. Це був такий собі політичний нокдаун. Втратять ще й в Гессені - буде нокаут.

В офіційному Берліні вже обговорюють найгірші сценарії. Якщо ХДС/ХСС не набере достатньо голосів, щоб увійти до уряду Гессена і очолити його - консерватори можуть підняти питання про переобрання лідера блоку Ангели Меркель. А поганий результат соціал-деморатів стане козирною картою в руках критиків великої коаліції, які закликають керівництво партії вийти з уряду і піти в опозицію.

А ще цікаво, чи пройдуть в парламент Гессена ультра-праві з "Альтернативи для Німеччини". В парламентах усіх інших німецьких земель - праві популісти вже мають своїх представників.