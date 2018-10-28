У Гессені пройшли вибори до земельного парламенту [ Редактировать ]
Місцеві вибори, за якими уважно стежать в офіційному Берліні. У німецькому Гессені сьогодні обирають земельний парламент. На які результати можуть розраховувати керівні партії і чому це голосування називають випробуванням для Ангели Меркель? Розкаже Тетьяна Логунова.
Формально жителі Гессена обирають сьогодні земельний парламент. Фактично - вони вирішують політичну долю правлячої коаліції і канцлера Ангели Меркель.
"Я не знаю, як у Берліні сприймуть результати виборів, якщо правлячі партії наберуть менше голосів, ніж завжди. Не знаю, що вони робитимуть", - говорить Крістіна Кун, виборець.
Головна інтрига, якими будуть результати двох партій, які наразі формують правлячу коаліцію. На виборах в Баварії - консерватори і соціал-демократи cуттєво втратили свої позиції. Це був такий собі політичний нокдаун. Втратять ще й в Гессені - буде нокаут.
В офіційному Берліні вже обговорюють найгірші сценарії. Якщо ХДС/ХСС не набере достатньо голосів, щоб увійти до уряду Гессена і очолити його - консерватори можуть підняти питання про переобрання лідера блоку Ангели Меркель. А поганий результат соціал-деморатів стане козирною картою в руках критиків великої коаліції, які закликають керівництво партії вийти з уряду і піти в опозицію.
А ще цікаво, чи пройдуть в парламент Гессена ультра-праві з "Альтернативи для Німеччини". В парламентах усіх інших німецьких земель - праві популісти вже мають своїх представників.
по теме
Німеччина диверсифікує джерела енергопостачання
Німеччина готова купувати газ у Сполучених Штатів. Більше того, офіційний Берлін має намір фінансово підтримати будівництво термінала для скрапленого природного газу на півночі країни. Про таке рішення, пишуть американські ЗМІ, повідомила особисто канцлер Німеччини Ангела Меркель
Німецька прокуратура почала перевірку діяльності керівника Міноборони
Це ще не розслідування, але вже серйозна перевірка. Прокуратура Берліна взялася за міністра оборони Німеччини. Слідчі перевіряють чи не порушила Урсула фон дер Ляйєн законодавство, залучаючи до робити у відомстві сторонніх консультантів
Німецька прокуратура почала перевірку діяльності керівника Міноборони
Це ще не розслідування, але вже серйозна перевірка. Прокуратура Берліна взялася за міністра оборони Німеччини. Слідчі перевіряють чи не порушила Урсула фон дер Ляйєн законодавство, залучаючи до робити у відомстві сторонніх консультантів
Чому вибори у Баварії "розвалили" коаліцію?
У Німеччині тривають політичні суперечки після земельних виборів у Баварії - кого зробили винним у поразці?
У Баварії пройшли вибори до земельного парламенту
А в Баварії - землетрус. Політичний. Союзники Ангели Меркель - ХСС втратили абсолютну більшість у земельному парламенті. Чому і які наслідки ця політична поразка може мати для уряду Меркель?