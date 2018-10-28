У Мексиці до Дня всіх святих відбувся парад [ Редактировать ]
Чи погодилися ірландці скасувати покарання за богохульство? Де вшанували мертвих танцями й веселощами? Та на яку виставку можна прийти, в чому мати народила? Про це та інше в нашому огляді.
У Великій Британії розбився гелікоптер з одним із найбагатших бізнесменів Таїланду. Власник футбольного клубу "Лестер" Вішай Шривадданапрабхі та ще четверо осіб сіли у вертоліт одразу після гри команди на домашньому стадіоні. Після злету гвинтокрил не пролетів і 200 метрів - упав і вибухнув. Усі, хто був на облавку, загинули.
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Богохульству в Конституції не місце. Ірландці проголосували за викорінення цього поняття, а отже і кримінального покарання за таке порушення з основного закону. Волю народу влада країни запитала на референдумі. Положення, що передбачає кару за блюзнірство у вигляді 25 тисяч євро штрафу, залишалося в ірландській Конституції з минулого століття. Але фактично за цей злочин в країні нікого не карали з 1855 року.
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Зима у жовтні. Завірюха та морози вдарили по Великій Британії. Стовпчики термометрів на Туманному Альбіоні опустилися до невластивих цій порі року мінус 4-х градусів, а дороги і будинки вкрило снігом. За повідомленням місцевих метеорологів, це температурний рекорд десятиріччя.
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Скелети-танцюристи, моторошні маски та гігантські труни. Мехіко вибухнув парадом до Дня мертвих. Традиція свята сягає корінням у доіспанську епоху і є однією з найшанованіших. Її дотримуються мільйони людей від індіанців майя на тропічному півдні до офісного планктону в столиці. За повір'ям, у ці дні мертві можуть повернутися з потойбіччя. Аби їх задобрити, й влаштовують бучні гуляння.
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Святкуванням борються з нечистою силою і в Марокко. Тут відзначають Буджлуд - такий собі марокканський варіант Геловіна. Учасники вдягають на себе овечі або козячі шкури та вбрання з пташиного пір'я, співають і танцюють. За давньою берберською традицією таке дійство захищає людей від усього лихого і благословляє на добрі справи.
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До музею в чому мати народила. Десятки нудистів відвідали художню виставку у Колумбії. Їх спеціально запросили на відкриття експозиції "Оголеність, маніфест і свобода". Організатори стверджують - так популяризують натуризм, і підкреслюють: у сучасному світі оголене тіло давно перестало бути синонімом сексуальності.
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Не турбувати. У Китаї туристам заборонили наближатися до панд. Влада провінції Сичуань вимагає від заповідників і центрів розведення цих ведмедів припинити допуск відвідувачів близько до тварин. Зоозахисники вважають, що від людей цим звірям можуть передаватися різні хвороби.
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