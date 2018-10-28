Президентские выборы в Грузии: объявили результаты экзит-поллов [ Редактировать ]
В воскресенье, 28 октября, после закрытия избирательных участков социологи огласили результаты экзит-поллов президентских выборов в Грузии, их результаты разошлись. Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".
Так, по данным экзит-полла Edison Research, кандидат в президенты Григол Вашадзе получает 40%, его соперница Саломе Зурабишвили - также 40%.
Правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что победу на президентских выборах одержала Саломе Зурабишвили. Проведенный по заказу партии опрос показал, что за Зурабишвили проголосовали 52,3% жителей страны и тем самым одержала победу уже в первом туре.
А оппозиционный кандидат Григол Вашадзе, по данным экзит-полла партии, на выборах получил 38,3% голосов. Его неоднократно обвиняли в пророссийских взглядах.
Также Вашадзе был главным дипломатом Грузии во времена президентства Саакашвили. И остался к нему благосклонным. Он даже обещает в случае своей победы, помиловать его и вернуть гражданство.
На днях Ангела Меркель заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу.
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